Wybory w Czechach. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki gratulują Petrowi Pavlowi zwycięstwa

Prezydent Andrzej Duda pogratulował Petrowi Pavlowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Czechach i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent odbył już rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą. Gratulacje złożył też premier Mateusz Morawiecki.

Gratulacje z Polski

"Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel! Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy!" - napisał prezydent Duda na Twitterze.

Przydacz: prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Petrem Pavlem

- To była krótka, treściwa, bardzo dobra rozmowa w dobrej atmosferze. Prezydenci wzajemnie zapewnili się o swoim przywiązaniu do dobrosąsiedzkich polsko-czeskich stosunków. Prezydent Duda zaprosił też prezydenta elekta Pavla do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce - powiedział Przydacz.