Premier w rocznicę Bitwy Warszawskiej: wojna polsko-radziecka to kluczowy punkt dla całej Europy

"Wojna polsko-radziecka to kluczowy punkt dla całej Europy" - rozpoczyna swój artykuł Morawiecki. Tekst ukazał się w sobotnim, papierowym wydaniu jednego z największych czeskich dzienników.

"Decydujący moment w walce z totalitaryzmem w Europie"

"Odparcie ofensywy sowieckiej w 1920 r. powstrzymało ekspansję komunizmu na Zachód"

Badacz zaznacza, że Lenin i jego towarzysze już od 1918 roku planowali opanowanie Polski, by następnie wspomóc rewolucję w Niemczech. Ofensywa nie doszła jednak do skutku, ponieważ bolszewicy zajęci byli wojną domową w Rosji. Sowieci do tych planów wrócili na początku 1920 roku.