Wielbłąd Czesio wpadł do stawu. Wyziębione zwierzę uratowali strażacy

Przed bydgoskim sądem ruszył proces operatora filmowego z Hollywood. Matthew L. oskarżony jest o to, że w listopadzie 2018 roku w hotelu w Bydgoszczy miał zaatakować ratownika medycznego, a później interweniujących policjantów. Oskarżony jest znanym operatorem filmowym - był nominowany do Oscara za zdjęcia do "Czarnego łabędzia". W Polsce przebywał z okazji Festiwalu Filmowego Camerimage. Do ataku na ratownika i policjantów się nie przyznaje.