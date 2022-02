Bez zgody biskupa prowadzi wspólnotę, krytykował pandemiczne obostrzenia. Watykan zdecydował

"Może w tym czasie sprawować mszę świętą, ale bez udziału wiernych (uczestniczyć może w niej wyłącznie jeden wierny, lecz niezwiązany z kierowaną przez ks. G. wspólnotą). Ponadto, na czas odosobnienia, zawieszono księdzu prawo do głoszenia Słowa Bożego (w tym za pomocą środków elektronicznych). Czas ten ma być dla niego pomocą w podjęciu decyzji co do swej dalszej posługi kapłańskiej, a dla wspólnoty - która zostanie w tym czasie otoczona właściwą opieką duszpasterską - sposobnością do uporządkowania i wewnętrznego oczyszczenia" - napisał o tym w czwartkowym komunikacie rzecznik archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz.