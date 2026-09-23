Czas decyzji: debata kandydatów na prezydenta Krakowa w TVN24 i TVN24+
Już w niedzielę 27 września przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, a dziś w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się debata z udziałem wszystkich kandydatów.
W wyborach wystartuje ośmioro kandydatów: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.