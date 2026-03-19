Czarzasty odsyła projekt Nawrockiego. "Legislacyjny bubel" bez źródeł finansowania

Czarzasty: nie będziemy na razie procedowali SAFE zero procent

Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że odeśle Karolowi Nawrockiemu projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, bo mimo zapowiedzi dodatkowych pieniędzy, w projekcie nie zostały szczegółowo wskazane źródła finansowania - ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. To oznacza, że Sejm w najbliższym czasie nie zajmie się prezydenckim projektem, który jest przedstawiany przez Karola Nawrockiego i jego współpracowników jako "polski SAFE 0 procent", czyli rzekoma alternatywa dla europejskiej pożyczki SAFE.