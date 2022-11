36 świnek morskich porzuconych przy drodze

"Były wygłodniałe"

- Świnki były wygłodniałe, choć sądzimy, że nie przebywały w tym miejscu zbyt długo. Wygląda na to, że wyrzucił je przy drodze właściciel nielegalnej hodowli, który prawdopodobnie handlował tymi zwierzętami - powiedział nam Łukasz Podsobiński, kierownik schroniska "Wesoły Kundelek" w Lesku.

Świnki nie są w złym stanie, jednak - jak podejrzewa Podsobiński - "przeżyły dużo stresu". - Nie zachowują się do końca naturalnie, bo przedstawiciele tego gatunku zwykle lubią kontakt między sobą oraz z człowiekiem. Te jednak są wycofane i unikają kontaktu. To świadczy o tym, że mogły być przetrzymywane w złych warunkach - zaznacza.

Schronisko zawiadomi policję

Koordynatorka inspektoratu OTOZ Animals w Krośnie Dorota Moszczyńska nie ma wątpliwości, że "mamy do czynienia ze znęcaniem się nad zwierzętami". - To są między innymi małe świnki, zwierzęta nieprzystosowane do życia na wolności. Były narażone między innymi na nieodpowiednie warunki klimatyczne, ruch samochodów i zagrożenia ze strony leśnych drapieżników - powiedziała Moszczyńska dla tvn24.pl. - Możliwe, że właściciel zobaczył, że chorują i wiedząc, że ich nie sprzeda, postanowił się ich pozbyć - przypuszcza koordynatorka.