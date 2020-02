Służby w akcji i śledztwa z polityką w tle 

"Każdy może sobie ocenić i wyrobić opinię" - tak politycy PiS komentują ujawnione przez CBA i prokuraturę, tajne dotychczas, wrażliwe informacje ze śledztwa w sprawie wilii rzekomo należącej do Kwaśniewskich. To osiem godzin nagrań z podsłuchów i setki stron dokumentów. To także bezprecedensowa sytuacja, bo zazwyczaj trudno o choćby podstawowe informacji o sprawie. Dlaczego ujawniono między innymi dane wrażliwe i treść prywatnych rozmów? Pytają o to Monika Cwalina-Kucharczyk i Jacek Smaruj.