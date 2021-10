Redakcja "Czarno na białym" z nagrodą. "Materiał jest z tobą przez całą dobę. Czasem zasypiasz i o nim myślisz"

Dziennikarz opisywał, jak wygląda proces powstawania materiałów reporterskich. - Najpierw planujemy, myślimy, potem jest etap dokumentacji, zajmowania się przez reportera tematem - jak to można zrobić, co my do tego mamy, zdjęcia są najważniejsze. Potem są właśnie zdjęcia, czyli praca z operatorem, który jest nierozerwalną częścią tworzenia reportażu. A potem, jak już uda się zarejestrować to i owo, czasem się nie uda, więc trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Tu pomagają ogromnie nasi asystenci, chociażby przy inscenizacjach. Następnie przychodzi moment montażu - wyliczał, dziękując po kolei kolegom z redakcji "Czarno na białym". - Ta redakcja ma ogromną sprawność i umiejętności - podkreślił.