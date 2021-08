"Czarno na białym" wraca. Dziennikarskie śledztwa i historie w TVN24 i TVN24 GO

Po wakacyjnej przerwie, we wtorek 31 sierpnia, powraca magazyn "Czarno na białym". Nowe odcinki programu będzie można obejrzeć w TVN24 od poniedziałku do piątku o godzinie 20.30, a w sobotę o godzinie 21.30 najciekawsze materiały tygodnia. W TVN24 GO do obejrzenia będą wszystkie reportaże, a także dodatkowe materiały dostępne tylko dla subskrybentów.