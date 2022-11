Czarnek rozdaje miliony. Kaczyński: to bitwa o polską przyszłość

Bitwa, którą toczy minister edukacji Przemysław Czarnek, jest bitwą o polską przyszłość, nasze istnienie - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej Jarosław Kaczyński. - Była polityka antynarodowa, skrajnie wręcz szkodliwa, antypolska. I myśmy to też zlikwidowali - dodał prezes PiS.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało kilkadziesiąt milionów złotych na fundacje i instytucje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością oraz samym ministrem Przemysławem Czarnkiem. Justyna Suchecka i Piotr Szostak z tvn24.pl opisali w swoich tekstach kierunek, w którym podążają pieniądze z resortu oświaty:

- 10 milionów złotych na Program Wsparcia Edukacji. Te pieniądze trafiły m.in. do fundacji związanych z europosłem PiS, byłym posłem PiS, senatorem PiS, córką członka PiS;

- 20 milionów złotych na Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne, gdzie na liście nagrodzonych znaleźliśmy organizacje związane m.in. z byłą posłanką PiS, lokalnymi działaczami partii, a także samym ministrem Przemysławem Czarnkiem;

- 40 milionów złotych na "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", gdzie największe pieniądze trafiły do organizacji polityków PiS.

Opisali także, kto rozdaje pieniądze od ministra, a wśród "ekspertów" są m.in. pracownicy telewizji TRWAM, eksperci Ordo Iuris, byli szefowie sztabów wyborczych PiS.

Kaczyński o Czarnku

W niedzielę w Bielsku-Białej Jarosław Kaczyński stwierdził, że przez lata Polaków uczono braku szacunku do samych siebie. - Była polityka antynarodowa, skrajnie wręcz szkodliwa, antypolska. I myśmy to też zlikwidowali. W tej sprawie trwa ciężka walka - oświadczył.

Powiedział także, że rządzący chcą działać w stronę dotowania inicjatyw społecznych odnoszących się do "motywacji narodowych", "motywacji religijnych" oraz, jak to określił, "motywacji nazywanej judymowską", która według Kaczyńskiego odnosi się do "najlepszych tradycji polskiej inteligencji". Wskazał, że przez dziesięciolecia dotowane były organizacje "wspierające lewicę lub skrajną lewicę". - Dzisiaj już jest inaczej - dodał prezes PiS.

Stwierdził, że bitwa, którą toczy minister Czarnek, jest bitwą o polską przyszłość i istnienie Polski. - Władza polska, nie tyko minister Czarnek, my wszyscy jesteśmy po tej stronie, po której powinniśmy być, po stronie tych, którzy chcą, by nasz naród się otrząsnął z kompleksów, czuł się dumny i mocny, żeby się konsolidował, był w stanie bronić swoich interesów, a gdyby nie było innego wyjścia, by bronił także swoich interesów używając siły - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński PAP/Tomasz Wiktor

Odniósł się także do podręcznika do Historii i Teraźniejszości profesora Wojciecha Roszkowskiego. - Można się w jakichś sprawach z nim zgadzać, a w jakichś sprawach nie zgadzać. Ja też miałbym tam pewne zastrzeżenia, ale to nie zmienia faktu, że jest to podręcznik, który po pierwsze, mówi prawdę, a po drugie, jest podręcznikiem pisanym z tych pozycji, które są we wszystkich normalnych państwach normalne - powiedział Kaczyński.

Manifestacja przed budynkiem, w którym przemawiał Kaczyński

Kilkuset policjantów musiało odgradzać manifestujących przed wejściami do budynku w Bielsku-Białej, w którym przemawiał dziś Jarosław Kaczyński. Protestujący wznosili hasła odnoszące się m.in. do sytuacji związanej z kwestią aborcji oraz generalną krytykę wobec rządzących.

