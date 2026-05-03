Prezydentem nie został. Czy może być premierem?

Poniższy artykuł to fragmenty książki dziennikarzy tvn24.pl - Justyny Sucheckiej i Piotra Szostaka "Czarnek. Biografia nieeedukacyjna".
- Największą nadzieją dla Polski jest to, że tych dwóch starszych panów: Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, w końcu przejdzie na emeryturę - mówi nam wysoko postawiony polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Zaraz po tym zdaniu dodaje kolejne, wracające jak refren w kuluarowych rozmowach z politykami wszystkich opcji: "Publicznie nigdy tego nie powiem" lub "Publicznie wszystkiego się wyprę".
Ale rozmawiamy nieoficjalnie. Zależy nam na tym, by jak najlepiej poznać aktualną sytuację Przemysława Czarnka i jego perspektywy na przyszłość. Rozmowa toczy się więc dalej.
- I co, gdy już tamci przejdą na emeryturę?
- Morawiecki.
- Będzie rządził partią?
- Będzie rządził Polską.
- A Czarnek?
- Na pewno też by chciał.
- A może?
- Z Mateuszem może. Razem tworzyliby świetny zespół. Dobrze by się uzupełniali - przekonuje nasz rozmówca.