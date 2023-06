Wypadek w Czajkach. Rzecznik rządu: w kolumnie jechał Mateusz Morawiecki

Rzecznik rządu o procedurach dotyczących przejazdu kolumn SOP

Mueller mówił na konferencji prasowej, że "chciałby złożyć wyrazy współczucia tym osobom, które są ofiarami tej kolizji". Podkreślił, że co do jej przebiegu, to w niedzielę policja informowała o tym, jak to wyglądało. - W związku z tym macie państwo obraz tej sytuacji i więcej w tym zakresie trudno dodać - powiedział.