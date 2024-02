Rzecznik MSZ: porwanie polskiej lekarki w Czadzie to nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek o uwolnieniu polskiej lekarki porwanej w Czadzie. - To nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek - powiedział rzecznik resortu Paweł Wroński. Poinformował, że były przypadki porwania w Libanie i Burkinie Faso. - Za każdym razem nasze służby konsularne i dyplomatyczne działają, udaje się nam te sprawy rozwiązać bez szczególnego rozgłosu - powiedział Wroński.

We wtorek wieczorem szef MSZ Radosław Sikorski poinformował o uwolnieniu polskiej lekarki , o której porwaniu ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga w Czadzie informowała w niedzielę Agencja AFP. "Jest cała i zdrowa, co przekazałem telefonicznie jej najbliższym. Dziękuję za działania siłom lokalnym oraz naszym francuskim sojusznikom" - napisał Sikorski na platformie X.

Rzecznik MSZ: to nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek

Sytuacja zależy od stanu zdrowia kobiety. - Jeśli zostanie na miejscu, to zostanie, nie zmusimy (jej do powrotu - red.). Polskie MSZ nie zmusza żadnego obywatela do przyjazdu do Polski - powiedział Wroński.