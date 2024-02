Uprowadzenie Polki w Czadzie. Lekarka "już w domu"

W środę Wroński mówił, że do stolicy Czadu, Nadżameny, poleciał polski samolot Ministerstwa Obrony Narodowej, na pokładzie którego byli "dyplomaci, pracownicy Centrum Operacyjnego MSZ". Rzecznik resortu wyraził nadzieję, że niedługo polska lekarka pojawi się w Polsce i spotka się z rodziną. - Jeśli zostanie na miejscu, to zostanie, nie zmusimy (jej do powrotu - red.). Polskie MSZ nie zmusza żadnego obywatela do przyjazdu do Polski - mówił w środę Wroński.