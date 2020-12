"Wstawaj samuraju". Morawiecki publikuje mema, nawiązuje do popularnej gry

Premiera polskiej gry Cyberpunk 2077 jest zdecydowanie popularniejsza niż jakiekolwiek negocjacje - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu w tym tygodniu uczestniczył w szczycie Rady Europejskiej, na którym między innymi negocjowano pakiet finansowy Unii Europejskiej. W tym samym czasie na rynek trafiła polska gra Cyberpunk 2077, do której nawiązał szef rządu.

Premier do wpisu na portalu społecznościowym dołączył grafikę nawiązującą do gry, z napisem: "Wstawaj samuraju. Mamy budżet unijny do wydania".