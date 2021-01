"Ryszard Lwie Serce" i inni gangsterzy z darkwebu. Policja i prokuratura rozbiły grupę cyberoszustów

Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat padliście ofiarą oszustwa w sieci, to jest spore prawdopodobieństwo, że stali za tym "Ryszard Lwie Serce", "Siciliantellegram" oraz kilkudziesięciu ich kolegów po fachu. Prokuratura Regionalna w Warszawie z pomocą policji rozbiły największą w Polsce grupę oszustów internetowych.

"Wykształcenie średnie. Zatrudnienia brak. Utrzymuję się z tworzenia w internecie fałszywych bramek płatniczych. Mój miesięczny przychód z tego to około 15 tysięcy. Po odliczeniu kosztów" - tak, krótko po zatrzymaniu przez policję, przedstawił się 31-letni Jacek O., na internetowych forach odwiedzanych przez przestępców znany jako "Siciliantellegram".

Nigdy się nie widzieli

"Siciliantellegram" oraz "Ryszard Lwie Serce", czyli w rzeczywistości 29-letni Jakub D., to "legendy" polskiego darkwebu, czyli ukrytej części sieci, gdzie swoje interesy załatwiają cyberprzestępcy. Jakub D. dał się poznać specom od bezpieczeństwa w internecie jeszcze jako użytkownik ToRepublic, zamkniętego kilka lat temu forum grupującego ludzi zajmujących się wszystkim, co nielegalne.

Jak wynika z ustaleń prokuratury i policji, zarówno Jakub D. oraz Jacek O. byli "bramkarzami" - zarabiali na tworzeniu fałszywych bramek płatniczych. Jakub D. dołożył do tego zakładanie fałszywych sklepów w sieci. Na każdego z nich przypadało od kilku do kilkunastu współpracowników. W sumie w śledztwie prowadzonym od 2018 r. przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz wydziałami ds. cyberprzestępczości z Łodzi, Katowic i Gorzowa Wielkopolskiego zarzuty postawiono 60 osobom. Do aresztu trafiło 28 z nich, 19 wciąż tam przebywa, w tym siedmiu mężczyzn zatrzymanych podczas ostatniej realizacji w grudniu.