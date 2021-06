"Niech cała Polska zobaczy, że wczorajsze posiedzenie nie miało nic wspólnego z tajnością"

Nie zgadzamy się na to, żeby blokować tajne posiedzenia, żeby kpić z parlamentarzystów - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Poinformował, że jego ugrupowanie składa dwa wnioski - do marszałek Sejmu o odtajnienie materiałów ze środowego posiedzenia Sejmu, a także do premiera o zniesienie klauzuli tajności z materiałów, które były na nim prezentowane.