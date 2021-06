Polska informuje unijne państwa i instytucje w sprawie cyberataków 

Władze Polski podkreślają też, że ponieważ wiele krajów Unii Europejskiej jest już celem ataków, a wiele z nich może wkrótce stać się celem, Unia powinna zareagować na to w skoordynowany sposób. Polska wzywa Radę do przeprowadzenia debaty ministrów na temat tego, jak reagować na ataki, aby zminimalizować związane z nimi zagrożenia.

Tropy prowadzą do Rosji

Wśród ofiar ataków nie tylko politycy, ale też media

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że doniesienia dotyczące cyberataków w Polsce zostały już odnotowane przez CERT-EU (The Computer Emergency Response Team for the EU Institutions, bodies and agencies), unijne ciało zajmujące się odnotowywaniem tego rodzaju zdarzeń.