Cyberataki na NIK - nieoficjalne ustalenia. Komentarz rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych

Ponad siedem tysięcy cyberataków na urządzenia mobilne należące do pracowników NIK przeprowadzono w latach 2020-2021 - wynika z nieoficjalnych informacji TVN24. Sprawę w TVN24 w piątek komentował mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy". - To jest informacja mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich latach, wielce szokująca - powiedział. Dziennikarz śledczy Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika "Polityka" powtórzył opinię, że "to szokująca informacja, jeśli się potwierdzi".