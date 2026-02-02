Logo strona główna
Polska

"Polska ma siły i środki, pozwalające powiedzieć: jak nas uderzysz, to oddamy"

Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki
Źródło: TVN24
Uważaj na nas, bo to, co nam zrobisz, skończy się dla ciebie tym samym - powiedział w "Faktach po Faktach" wicepremier Krzysztof Gawkowski, opisując polskie możliwości obrony przed cyberatakami.

Pod koniec 2025 roku odnotowano nieudaną próbę cyberataku wymierzoną w kilka obiektów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej. - Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny - komentował minister energii Miłosz Motyka.

Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"

Gawkowski: Polska ma najlepszych specjalistów na świecie

- Przedstawiliśmy raporty w tamtym tygodniu podsumowujące ten atak, pokazujący, że mogła być w jakiejś określonej lokalizacji w Polsce, na jakimś określonym terenie, dla grupy kilkuset tysięcy ludzi, przerwa w energii - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jak wyjaśnił, "po prostu ktoś mógł nie mieć prądu w gniazdku".

Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski
- Polska ma siły i środki, pozwalające powiedzieć: jak nas uderzysz, to oddamy. Co robimy i jak robimy, nikt nie będzie tego zdradzał - ocenił Gawkowski.

Jak powiedział wicepremier, polskie organizacje "mają najlepszych specjalistów na świecie". - My jesteśmy w piątce najlepiej chronionych państw na świecie - mówił.

Prowadzący Piotr Kraśko zapytał, czy jeżeli w Polsce doszłoby do blackoutu, to czy państwo jest w stanie odpowiedzieć podobnymi działaniami. - Polska ma wszelkie siły, środki, narzędzia i osoby, ich doświadczenie i kompetencje, żeby powiedzieć każdej sile na świecie: uważaj na nas, bo to, co nam zrobisz, skończy się dla ciebie tym samym - odparł wicepremier.

"Wyłączyć z gniazdka to jest mało"

Gawkowski mówił, że system reagowania wygląda różnie "w zależności od tego, co jest atakowane". Wicepremier zaznaczył jednak, że "nie za bardzo może powiedzieć, jak to wygląda". Jak mówił, za zgłoszenia o atakach odpowiedzialność przejmują informatycy, analitycy, a czasem też "systemy, które mają charakter przeciwdziałania różnym atakom". 

Jak relacjonował, reakcja na cyberatak może wyglądać tak, że specjaliści "przyjeżdżają na miejsce, odcinają systemy, a czasami (…) jak jest taki zinfiltrowany system, to wyrąbują energetykę, żeby odciąć cały system". 

Gawkowski doprecyzował, że "wyłączyć z gniazdka to jest mało", a specjaliści w takiej sytuacji czasem przecinają kable. 

Co z projektem ustawy o podatku cyfrowym?

Prowadzący Piotr Kraśko zapytał Gawkowskiego także o projekt ustawy dotyczący podatku cyfrowego. Jak przekazał minister cyfryzacji, projekt został we wtorek przedstawiony organizacjom społecznym do konsultacji.

Pomysł podatku cyfrowego w marcu zeszłego roku, jeszcze jako kandydat na ambasadora USA w Polsce, skrytykował Tom Rose. Jak przekazał Gawkowski, na przyszły tydzień "jest umówione spotkanie" z ambasadorem USA i, jak dodał, odbędzie się ono z inicjatywy Rose'a.

- Uważam, że w Polsce powinien być podatek sprawiedliwościowy od wielkich korporacji, nie tylko amerykańskich, od wszelkich - powiedział minister cyfryzacji.

pc

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Krzysztof GawkowskiLewicaEnergetykaministerstwo cyfryzacji
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica