Pod koniec 2025 roku odnotowano nieudaną próbę cyberataku wymierzoną w kilka obiektów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej. - Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny - komentował minister energii Miłosz Motyka.

Gawkowski: Polska ma najlepszych specjalistów na świecie

- Przedstawiliśmy raporty w tamtym tygodniu podsumowujące ten atak, pokazujący, że mogła być w jakiejś określonej lokalizacji w Polsce, na jakimś określonym terenie, dla grupy kilkuset tysięcy ludzi, przerwa w energii - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jak wyjaśnił, "po prostu ktoś mógł nie mieć prądu w gniazdku".

- Polska ma siły i środki, pozwalające powiedzieć: jak nas uderzysz, to oddamy. Co robimy i jak robimy, nikt nie będzie tego zdradzał - ocenił Gawkowski.

Jak powiedział wicepremier, polskie organizacje "mają najlepszych specjalistów na świecie". - My jesteśmy w piątce najlepiej chronionych państw na świecie - mówił.

Prowadzący Piotr Kraśko zapytał, czy jeżeli w Polsce doszłoby do blackoutu, to czy państwo jest w stanie odpowiedzieć podobnymi działaniami. - Polska ma wszelkie siły, środki, narzędzia i osoby, ich doświadczenie i kompetencje, żeby powiedzieć każdej sile na świecie: uważaj na nas, bo to, co nam zrobisz, skończy się dla ciebie tym samym - odparł wicepremier.

"Wyłączyć z gniazdka to jest mało"

Gawkowski mówił, że system reagowania wygląda różnie "w zależności od tego, co jest atakowane". Wicepremier zaznaczył jednak, że "nie za bardzo może powiedzieć, jak to wygląda". Jak mówił, za zgłoszenia o atakach odpowiedzialność przejmują informatycy, analitycy, a czasem też "systemy, które mają charakter przeciwdziałania różnym atakom".

Jak relacjonował, reakcja na cyberatak może wyglądać tak, że specjaliści "przyjeżdżają na miejsce, odcinają systemy, a czasami (…) jak jest taki zinfiltrowany system, to wyrąbują energetykę, żeby odciąć cały system".

Gawkowski doprecyzował, że "wyłączyć z gniazdka to jest mało", a specjaliści w takiej sytuacji czasem przecinają kable.

Co z projektem ustawy o podatku cyfrowym?

Prowadzący Piotr Kraśko zapytał Gawkowskiego także o projekt ustawy dotyczący podatku cyfrowego. Jak przekazał minister cyfryzacji, projekt został we wtorek przedstawiony organizacjom społecznym do konsultacji.

Pomysł podatku cyfrowego w marcu zeszłego roku, jeszcze jako kandydat na ambasadora USA w Polsce, skrytykował Tom Rose. Jak przekazał Gawkowski, na przyszły tydzień "jest umówione spotkanie" z ambasadorem USA i, jak dodał, odbędzie się ono z inicjatywy Rose'a.

- Uważam, że w Polsce powinien być podatek sprawiedliwościowy od wielkich korporacji, nie tylko amerykańskich, od wszelkich - powiedział minister cyfryzacji.

