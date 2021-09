Ćwiczenia wojskowe 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Szef MON: największe od lat

Informację o ćwiczeniach szef MON Mariusz Błaszczak przekazał na Twitterze. "Zdolności Sił Zbrojnych RP do szybkiego przerzutu są kluczowe. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczyna jedne z największych ćwiczeń od lat. Żołnierze przemieszczają się właśnie z zachodu na wschodnie poligony" - napisał.

Około 4000 żołnierzy oraz prawie 1000 jednostek sprzętu wojskowego w ćwiczeniach

Jak podaje na swojej stronie internetowej 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, celem ćwiczeń taktycznych jest sprawdzenie stopnia przygotowania dowództw, sztabów i pododdziałów do realizacji zadań bojowych, a pierwszą ich fazą jest przemieszczenie na dużą odległość.

- To ćwiczenie ma na celu zgranie poszczególnych zespołów bojowych. Ćwiczenie, które jest takim sprawdzianem dla Dywizji w różnych obszarach - powiedział generał Dariusz Parylak, dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej. - Aktualnie obserwujemy możliwości zdolności Dywizji do przerzutu różnymi transportami - dodał. Jak przekazał, "transport kolejowy jest jednym z transportów, które realizujemy rzadko, ale realizujemy, i to jest duże wyzwanie".