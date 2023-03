Polscy artylerzyści w Danii. Ćwiczyli szybkie przemieszczanie się i strzelanie na wprost

czytaj dalej

Po ataku na szkołę podstawową w Nashville w stanie Tennessee, w wyniku którego życie straciło troje uczniów i trzech pracowników, prezydent Joe Biden wezwał w poniedziałek Kongres do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych. Jak dodał, trzeba zrobić wszystko, by chronić szkoły i by nie stały się one "więzieniami".