Coraz więcej chorych na cukrzycę w Polsce. Gwałtownie przybywa chorych z nadwagą i otyłością

W Polsce na cukrzycę chorują około trzy miliony osób. Przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą. Nie zawsze daje ona wyraźne objawy, a nieleczona prowadzi do poważnych powikłań. By sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, wystarczy zrobić proste badanie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pani Zdzisława choruje już od ponad 30 lat. Pamięta doskonale dzień, kiedy zorientowała się, że coś jest nie tak. - Wracałam ze zjazdu ze szkoły od koleżanek i w tym dniu miałam buty chyba przyciasne i patrzyłam na palce, że mi krwawią, ale nic nie czułam – wspomina.

Dopiero wtedy zrobiła badania - okazało się, że choruje na cukrzycę. - Insulinę teraz przyjmuję trzy razy dziennie i jeden raz na noc – mówi.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega, że chorych na cukrzycę przybywa. - Szczególnie cukrzycę typu drugiego, czyli nabytą wskutek często stylu życia. Te statystyki rosną i teraz to jest ponad trzy miliony osób – wskazuje rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.

Gwałtownie przybywa chorych z nadwagą i otyłością

Jeszcze w 2018 roku chorowało na cukrzycę 2,8 miliona osób. Prognoza też jest nienajlepsza - do 2030 roku z chorobą będzie się zmagał co dziesiąty Polak. Według lekarzy to trend typowy dla krajów rozwiniętych, ale sprawę pogorszyła pandemia.

- Gwałtownie przybywa chorych z nadwagą i otyłością. Sprzyjał temu okres pandemii, kiedy byliśmy izolowani, nie mogliśmy się ruszać, chętniej jedliśmy. To spowodowało przyrost masy ciała i myślę, że dlatego mamy taki wysyp chorych na cukrzycę – twierdzi konsultant krajowy ds. diabetologii prof. Krzysztof Strojek.

Eksperci szacują, że w Polsce co najmniej milion do półtora miliona Polaków choruje na cukrzycę, lecz o tym nie wie - to dlatego, że początkowo choroba nie daje widocznych objawów.

- To jest choroba, która bardzo długo pozostaje bezobjawowa, czyli my się dobrze czujemy. Nie wykonując sobie badań, nie widzimy żadnych objawów tego, że rozwija się cukrzyca – wyjaśnia diabetolożka dr Elżbieta Lipska. – Ale wszystkie problemy metaboliczne już się dzieją i powikłania cukrzycy już się rozwijają – dodaje.

Eksperci zalecają wykonywanie badań

Nieleczona cukrzyca może prowadzić do uszkodzenia wzroku, nerek, serca - jej konsekwencją może być też rozwinięcie się tak zwanej stopy cukrzycowej, która w Polsce niestety często kończy się amputacją.

By sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, wystarczy zrobić proste badanie, które bez problemu zleci na przykład lekarz POZ. - Powinniśmy się zacząć interesować, jeśli poziom cukru na czczo przekracza 100. Taka wartość jeszcze nie świadczy o cukrzycy, ale może świadczyć o stanie przedcukrzycowym – podkreśla prof. Krzysztof Strojek. - Żeby to rozróżnić trzeba wykonać test tolerancji glukozy – dodaje.

Lekarze podkreślają, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a w przypadku cukrzycy typu drugiego najlepszą profilaktyką jest trzymanie właściwej masy ciała i aktywność fizyczna. Zmniejszenie masy ciała może zupełnie zmienić zdrowotną przyszłość pacjenta.

- 10-15 procent, schudniecie na tym etapie zwiększa szansę osoby otyłej na uniknięcie i ucieczkę od cukrzycy typu drugiego – mówi specjalistka chorób wewnętrznych i diabetolog prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia roczny koszt świadczeń, wyrobów medycznych i leków stosowanych w cukrzycy w 2022 roku wyniósł aż 2,5 miliarda złotych - ale przecież nie tylko o pieniądze tu chodzi, a o życie w zdrowiu.

Autor:Anna Wilczyńska