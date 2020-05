Stwierdzono przeciwciała. Kilkunastu piłkarzy Ekstraklasy mogło przejść COVID-19 albo właśnie choruje

Co najmniej u kilkunastu piłkarzy Ekstraklasy stwierdzono przeciwciała, które mogą świadczyć o tym, że przeszli lub właśnie chorują na COVID-19. Najpóźniej w środę kluby mają dostać szczegółowe badania. - Plan startu ligi pod koniec maja jest na razie niezagrożony - uspokaja PZPN.

Do momentu wybuchu epidemii COVID-19 w Polsce zespoły piłkarskiej Ekstraklasy rozegrały 26 kolejek z zaplanowanych 37. Z powodu koronawirusa rozgrywki zostały wstrzymane - podobnie jak w innych dyscyplinach sportowych i na niższych poziomach.

25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stopniowe odmrażanie sportu. Na pierwszy ogień miały pójść właśnie rozgrywki w piłce nożnej. Według przyjętego przez władze piłkarskie kalendarza, 27 maja miałyby się odbyć zaległe mecze Pucharu Polski, a w weekend 29-31 maja na boiska mieliby wybiec zawodnicy Ekstraklasy. Sezon miałby potrwać do 19 lipca.

Żeby do tego doszło, piłkarze muszą wrócić do treningów. Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasę 10 maja miały rozpocząć się zajęcia w klubach. Wcześniej wszystkie kluby wyselekcjonowały grupy po 50 osób - piłkarzy, trenerów, sztabu medycznego i innych pracowników klubu, niezbędnych do przygotowania meczu - które od 20 kwietnia przebywały w izolacji.