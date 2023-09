Cieszyński: nie będę się chował za immunitetem. "Jeżeli ktoś mnie chce rozliczać, jestem do dyspozycji"

Cieszyński: wszystko, co robiliśmy w pandemii było zgodne z prawem

- Zawsze deklarowałem i teraz to powtórzę. Jeżeli zostanę wybrany do Sejmu, jeżeli będą w tej kwestii (zakupu respiratorów - red.) jakieś sprawy kierowane przeciwko mnie do sądu, to ja deklaruję, że nie będę, jak wasi liderzy - na przykład pan Grodzki - chował się za immunitetem - zadeklarował.