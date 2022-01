Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski o nowych przypadkach omikrona i szczepieniach

WHO: omikron jest już w co najmniej 128 państwach

Niedzielski: zbliża się omikron

- Oczywiście te wzrosty oznaczają, że w perspektywie miesiąca, być może dłuższej, czeka nas przyspieszenie liczby zakażeń, przyspieszenie liczby zachorowań. To jest bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali ten miesiąc, który mamy w tej chwili, do tego, żeby się przygotować - apelował minister. - To przygotowanie to jest oczywiście z jednej strony cała działalność państwa związana z przygotowaniem infrastruktury, z przygotowaniem i odnowieniem zapasów, z przygotowaniem planów dotyczących zwiększenia infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na COVID-19 nawet do 60 tysięcy łóżek - dodał.