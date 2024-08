Czy maseczki wrócą? Główny Inspektor Sanitarny odpowiada

czytaj dalej

Indie są gotowe do wniesienia "proaktywnego wkładu" w celu zakończenia wojny w Ukrainie - oznajmił w Kijowie Narendra Modi. Szef indyjskiego rządu przybył w piątek rano z jednodniową wizytą do stolicy ukraińskiej, gdzie został powitany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy od czasu uzyskania przez nią niepodległości w 1991 roku.