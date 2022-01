COVID-19 w Polsce. Artur Zaczyński: działalność szpitali jest na granicy wydolności

Gdyby nie wyszczepienie na poziomie 50 procent w Polsce, na pewno nastąpiłby paraliż systemu ochrony zdrowia - powiedział w TVN24 doktor Artur Zaczyński. Przewiduje on, że "zakażeń na pewno będzie więcej". - Pytanie, ile będzie hospitalizacji, bo to dla nas najważniejsze - dodał.

Zaczyński: działalność szpitali jest na granicy wydolności

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był doktor nauk medycznych Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie.

Doktor mówił, że w Polsce problemem jest też późne zgłaszanie się pacjentów do szpitali. - Uważają, że szpital to ostateczność, że respirator to ostateczność. W tej chwili na sześć zgłoszeń do ECMO cztery to pacjenci intubowani w dniu interwencji pogotowia ratunkowego. Powinni trafić do szpitala wcześniej - podkreślił.