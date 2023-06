Amerykański wywiad: nie ma dowodów, że wypadek w laboratorium doprowadził do wybuchu pandemii

W piątek opublikowany został raport Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego dotyczący pandemii COVID-19. Jak czytamy, nie ma wskazań, by Wuhański Instytut Wirusologii w Chinach posiadał wirusa SARS-CoV-2 ani jego bliskiego krewnego i nie ma żadnych bezpośrednich dowodów, by doszło tam do incydentu, który mógł doprowadzić do wybuchu pandemii.