Córka ministra Przemysława Czarnka wyszła za mąż. Ślubu udzielił kardynał Gerhard Mueller

Sąsiad z góry podzielił mieszkanie na trzy kawalerki z trzema łazienkami, z których dwie są zlokalizowane nad pokojami mieszkania poniżej - poinformowała Kontakt 24 mieszkanka Białegostoku, która w swoim salonie słyszy teraz odgłosy z tych łazienek. Sprawą zajął się nadzór budowlany. Sąsiad ma przywrócić mieszkanie do pierwotnego stanu. Bo o ile w prawie nie ma zapisanego wprost zakazu dzielenia mieszkań, to - zdaniem nadzoru - w blokach z wielkiej płyty to w praktyce niemożliwe. Między innymi dlatego, że nowym łazienkom i kuchniom nie da się zapewnić sprawnej wentylacji. Co robić, jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji? Czy sąsiad może podzielić swoje mieszkanie, jak chce i nikt nie ma prawa w to ingerować?