Córka premiera wyszła za mąż. Na ślubie pojawił się prezes PiS

Dyrektorka liceum w Mediolanie napisała list do uczniów, którzy nie zdali do następnej klasy lub nie zostali dopuszczeni do matury, który szeroko cytują włoskie media. "Za 10 lat nikt nie będzie o tym pamiętał" - pocieszała. "Prawie zawsze z niepowodzeń rodzą się największe zwycięstwa" - dodała.