"Chciałbym, żeby w górach był śnieg, a na nizinach ciepło", "A ja żeby nie było kryzysu klimatycznego". Pytania aktywistki do prezydenta

W kuluarach szczytu klimatycznego w Egipcie doszło do spotkania aktywistki klimatycznej Dominiki Lasoty i prezydenta Andrzeja Dudy. Aktywistka chciała dowiedzieć się, kiedy Polska zacznie skupiać się na odnawialnych źródłach energii. - Proszę mnie nie zasypywać argumentami, które są bardzo jednostronnym pani spojrzeniem - mówił do niej Duda.

Na szczycie przebywa między innymi Andrzej Duda . We wtorek związana z międzynarodowym ruchem Fridays For Future aktywistka klimatyczna Dominika Lasota spotkała się z nim na terenie konferencji. Lasota pytała prezydenta między innymi, kiedy będzie dobry moment, żeby odblokować odnawialne źródła energii.

- Ja to rozumiem, ale to, co powtarzamy, to że wysokie ceny... - próbowała kontynuować aktywistka. - Jeżeli ja mówię, to pani pozwoli, że dokończę - uciął prezydent.