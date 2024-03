czytaj dalej

Usłyszeliśmy strzały. Na początku nie rozumieliśmy, co się stało. Potem na własne oczy widziałem, jak weszli terroryści i zaczęli do wszystkich strzelać - relacjonował jeden ze świadków piątkowego ataku na halę koncertową pod Moskwą. "Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia do budynku i na sali koncertowej" - relacjonują inni świadkowie. W stolicy Rosji wzmocniono środki bezpieczeństwa.