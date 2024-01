Co zrobić z choinką po świętach? Eksperci podpowiadają

Święta, święta i po świętach - teraz zadajemy sobie pytanie, co zrobić z choinką? Ewa Wagner sprawdziła, jak prawidłowo utylizować te cięte i doniczkowe. W związku z tym pojawiają się pewne zasady i przepisy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W łódzkim zoo niesprzedane choinki przynoszą szczęście w szczególny sposób – trafiły "na stoły" słoni. - Pojedynczych choinek, które były przystrojone nie przyjmujemy z uwagi, że mogłyby być szkodliwe dla zwierząt przez jakieś ciała obce – zastrzega członek zarządu ZOO w Łodzi Tomasz Jóźwik.

Jeśli zatem nie oddawać do zoo, to jak inaczej w najbardziej przyjazny środowisku sposób pozbyć się choinki, która wypełniła już swoją świąteczną misję? Dróg jest kilka.

Drzewko rosnące w doniczce można ponownie posadzić, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba sprawdzić system korzeniowy, jeśli jest odpowiednio rozwinięty, to choinka ma szansę na dalsze życie, ale musimy zadbać, żeby nie dostała szoku termicznego, czyli z ciepłego mieszkania wystawić do chłodnego pomieszczenia albo na balkon z odpowiednią ochroną. Potem wiosną może trafić do ziemi.

Choinek nie wolno sadzić w lasach

- Żywe drzewko nie powinno stać w wysokiej temperaturze zimą dłużej niż tydzień, 10 dni. Musimy mu zrobić okres przejściowy, adaptowania się do niższych temperatur – wyjaśnia Michał Paca z portalu bioodpady.pl.

Problemu nie ma, gdy ma się działkę, bo drzewka tak po prostu w lesie zasadzić nie można. - Nierodzime gatunki są inwazyjne. One nie mają w naszym klimacie roślin, ksylofagów, robaczków, które by z nimi koegzystowały. Efekt jest taki, że gdybyśmy sobie posadzili na jakimś obszarze jodłę kaukaską, ona stworzy nam pustynię ekologiczną – zwraca uwagę Michał Paca.

Z pomocą przychodzą samorządy i nadleśnictwa. - Mieszkańcy mogą dać drugie życie choinkom, oddając je do naszych dwóch instytucji, czyli do ogrodu botanicznego i do siedziby lasów miejskich. Wtedy nasze służby będą je sadzić – mówi Paweł Śpiechowicz z urzędu miasta Łodzi.

Co można zrobić ze ściętą choinką

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska instruuje, co zrobić ze ściętą choinką. - Ściągamy przede wszystkim wszystkie ozdoby, staramy się pokroić choinkę na mniejsze części i zanieść ją w wyznaczone miejsca – tłumaczy Maciej Karczyński z GIOŚ.

Choinkę należy wyrzucić do odpadów zielonych lub do kontenera na bioodpady. Warto też zwracać uwagę na regionalne ogłoszenia. - Poznań w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami zapewnia odbiór choinek raz w styczniu i raz w lutym – stwierdza zastępczyni dyrektorki Wydziału Gospodarki Komunalnej w Poznaniu Katarzyna Jauksz-Zalewska.

Choinkę można też zanieść do dostępnych w miastach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w skrócie PSZOK. - Do takiego miejsca przyjmujemy od mieszkańców Wrocławia choinki żywe, ścięte, uschnięte. One są później przerabiane na kompost – mówi Aleksandra Palus z PSZOK we Wrocławiu.

Kompost z choinki możemy zrobić też w domowych warunkach. - Odcinamy jej gałęzie, przekładamy je na przykład resztkami warzyw i owoców. Da to nam kwaśne środowisko i możemy to wykorzystać jako nawóz do roślin doniczkowych domowych – objaśnia Agnieszka Veljković z WWF Polska.

Autor:Ewa Wagner

Źródło: TVN24