Co zrobić, gdy zatrzyma cię policja? Prawnicy z Wolnych Sądów przypominają, jakie masz prawa

"Takich właśnie praw mamy się domagać"

Inicjatywa Wolne Sądy zwraca w spocie uwagę na trzy prawa. Po pierwsze, zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach. Po drugie, istnieje prawo do poinformowania o zatrzymaniu najbliższych lub innej wskazanej osoby. - Może to być mama, może to być narzeczona, może to być kolega. Ważne, aby to zatrzymywany dokonał takiego wyboru - zaznaczył Wawrykiewicz.