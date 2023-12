Co zrobi prezydent w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Mastalerek: nie rozważa ponownego ułaskawienia

Mastalerek: prezydent nie rozważa ponownego aktu łaski

- Zapowiedział to prezydent i zapowiedział to w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem, ale też w szerszym gronie przy politykach koalicji rządowej, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że podważane będą prerogatywy prezydenta, to będzie zmuszony właśnie do międzynarodowych organizacji z takim listem się zwrócić i taki list jest przygotowywany - powiedział Mastalerek.