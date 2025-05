Co zrobi Konfederacja? Pytamy posłów

Poseł Konfederacji o tym, na kogo zagłosuje w drugiej turze Źródło: TVN24

Posłowie Konfederacji, z którymi rozmawiał reporter TVN24, nie chcą jasno deklarować, na kogo będą głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na pytania, czy Konfederacja poprze któregoś z kandydatów, na razie odpowiadają wymijająco.

Kluczowe fakty: Posłowie Konfederacji wymijająco odpowiadali na pytania o to, czy partia poprze któregoś z kandydatów w II turze.

Jeden z posłów snuł za to wizję rządzenia lub współrządzenia Polską po wyborach w 2027 r.

W tvn24.pl relacjonujemy powyborczy poniedziałek.

Znamy już oficjalne rezultaty pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 procent głosów, zaś popierany przez PiS Karol Nawrocki: 29,54 proc. Wobec wyrównanych wyników zwycięzców, którzy 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze, oba sztaby zastanawiają się, skąd pozyskać poparcie. Właśnie o drugą turę wyborów prezydenckich i ewentualne poparcie dla któregoś z kandydatów posłowie Konfederacji byli pytani w Sejmie przez reportera TVN24 Radomira Wita.

Poseł Konfederacji o tym, kto jest "gorszą opcją"

- Na pewno nie zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego. Jesteśmy w Konfederacji raczej zgodni, że z tych dwóch nie za dobrych opcji, jakie mamy w drugiej turze, to Rafał Trzaskowski jest tą gorszą - powiedział Michał Wawer, poseł Konfederacji.

- Jego prezydentura, domknięcie systemu, sprawienie, że Donald Tusk będzie miał w ręku wszystkie narzędzia władzy, otwierałoby drogę do tego, że rządowi puszczą wszelkie hamulce. Każdą głupotę, którą wymyślą, będą w stanie przepchnąć - mówił Wawer na temat ewentualnej prezydentury Rafała Trzaskowskiego.

Pytany o to, czy Konfederacja poprze Karola Nawrockiego, odpowiedział, że nie zrobi tego "wprost". - Nie popieramy i nie poprzemy wprost Karola Nawrockiego. (...) Każdy wyborca będzie podejmował swoją decyzję. My możemy co najwyżej wskazywać, jakie są plusy i minusy każdej z kandydatur. - powiedział. - Niestety, w obu wypadkach przeważają minusy - podsumował Michał Wawer.

"Będzie to kandydat, który przekona Polskę prawicową"

Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa mówił, jaki warunek musi spełnić kandydat, na którego odda głos. - Wybiorę jednego i będzie to kandydat, który przekona Polskę prawicową - zapowiedział.

Krzysztof Mulawa powiedział również o swojej wizji tego, jak będzie wyglądać polska scena polityczna po następnych wyborach oraz jaką rolę odegra na niej Konfederacja. Mówił, że "jest gotowy w dwudziestym siódmym roku (w 2027 r. mają się odbyć następne wybory parlamentarne - red.) być częścią partii, która będzie albo rządziła, albo współrządziła naszym krajem".

Poseł Konfederacji o samodzielnym rządzeniu Źródło: TVN24

Sondaż przed drugą turą

Opinia24 przeprowadziła dla "Faktów" TVN i TVN24 sondaż prezydencki po głosowaniu w pierwszej turze. Oddanie głosu na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich deklaruje 46 procent, a na Karola Nawrockiego 44 procent badanych.

Odpowiedzi odmówiło 6 procent badanych. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydował(a)em" udzieliło 4 procent.

