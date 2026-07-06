Będzie dymisja? Pięć rozwiązań przed premierem Tuskiem

Pięć sądnych dni ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i prezesa NFZ Filipa Nowaka. Premier dał im "karkołomne zadanie" i zagroził odsunięciem ze stanowisk. Co zrobi Donald Tusk? Przeanalizowaliśmy możliwe scenariusze. Artykuł dostępny w subskrypcji
W piątek Donald Tusk postawił przed ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia ultimatum. Do wtorku mają przedstawić sposób na ukrócenie "saloników VIP", omijanie kolejek i patologii płacowych w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
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