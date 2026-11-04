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Kropka nad I

Co zrobi Donald Trump po przegranej? Ekspertka o trzech scenariuszach

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Kropka nad i
Co zrobi Donald Trump po przegranej? Profesor Katarzyna Pisarska o trzech ścieżkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Donald Trump dopiero po weekendzie przyswoi skalę tej porażki - powiedziała profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Ekspertka w "Kropce nad i" w TVN24 komentowała przegraną republikanów w wyborach połówkowych.

W wyniku wyborów połówkowych w USA demokraci przejmują kontrolę nad Kongresem. Donald Trump w pierwszym komentarzu pogratulował zwycięstwa politycznym przeciwnikom i jednocześnie zapowiedział możliwe weta do projektów składanych przez nową większość.

Profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego oceniła w "Kropce nad i" w TVN24, że prezydent USA "dopiero po weekendzie przyswoi skalę tej porażki".

Profesor Pisarska: tej rzeczy obawiam się najbardziej

Wskazała też trzy możliwe scenariusze, na jakie może się zdecydować w związku z przegraną. - Może po prostu zwyczajnie powiedzieć: "Mnie już to nie obchodzi. Mam dwa lata, może jeszcze gdzieś tam uda mi się wzbogacić i generalnie (…) może trochę się odsunąć" - powiedziała. 

- Trump może powiedzieć: "Chciałbym jednak, żeby była jakaś kontynuacja (polityki). Muszę znaleźć kogoś sensownego. Muszę prowadzić politykę bardziej rozsądną, żeby kandydat (na prezydenta w kolejny wyborach), czy to będzie Marco Rubio, czy to będzie J.D. Vance, miał w ogóle jakiekolwiek szanse" - wskazała kolejny scenariusz. 

Ekspertka podkreśliła, że trzeciej rzeczy, jaką może zrobić Trump "obawia się najbardziej". - Może jednak znaleźć w sobie wielką złość, zacząć obwiniać innych i robić rzeczy, jak to on, nieprzewidywalne - wskazała. 

- Może rozpocząć kolejny etap wojny z Iranem - zauważyła. Chwilę wcześniej pytana o przewidywania dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych przyznała, że kiedyś "trzeba było się trochę znać na polityce zagranicznej, procesach decyzyjnych w USA oraz jak działa system międzynarodowy". - Dzisiaj trzeba być psychiatrą i psychologiem, żeby przewidzieć - ironizowała. 

Monika Olejnik dociekała, czy Trump będzie szukał kozła ofiarnego po przegranej. - Tak, może. I to jest najprostszy scenariusz. (…) Bardziej się boję, że kozłem ofiarnym może się stać ktoś zupełnie nieprzewidywalny - odpowiedziała profesor Pisarska. Wskazała na Europę i zaznaczyła, że amerykański prezydent może też skupić swoją złość na czymś, co trudno w tej chwili przewidzieć.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TrumpUSA
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