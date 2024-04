Kiedy aborcja jest legalna? RPO w piśmie odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, pisząc o przesłankach legalnej aborcji, wskazał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie z 2020 roku został "wydany z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania" i przypomina, że organy władzy publicznej powinny stosować się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Stwierdza, że w związku z tym sąd mógłby uznać, że dokonanie czynu, którego karalność wynika z wyroku TK, "nie skutkuje odpowiedzialnością karną".

RPO: wyrok ETPCz musi być wykonany

RPO pisze także, że "okolicznością, która nie może być jednak pominięta w ocenie skutków tego wyroku, jest fakt, że został on wydany z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania" i powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 grudnia 2023 roku.

ETPCz stwierdził w tym orzeczeniu, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji z powodu zespołu Downa płodu, ze względu na reformę polskiej legislacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że wyrok ten "rodzi obowiązek jego wykonania po stronie organów władzy publicznej, w tym może mieć wpływ na praktykę orzeczniczą sądów powszechnych". "Należy bowiem zwrócić uwagę, że 'z mocy art. 19 i art. 32 Konwencji sądy powszechne i SN są związane dokonaną przez ETPCz prawną kwalifikacją konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia praw podmiotowych, [...]. Z kolei z mocy art. 46 ust. 1 Konwencji sądy powszechne i SN zobowiązane są zmierzać w ramach przysługujących im kompetencji do wyeliminowania tak zakwalifikowanego stanu z obrotu prawnego i przywrócenia stanu sprzed naruszenia tak dalece, jako to możliwe" - czytamy w dalszej części komunikatu na stronie RPO.

Czy sąd mógłby uznać, że czyn, o którym mówi wyrok TK, nie skutkuje odpowiedzialnością karną?

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. § 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Marcin Wiącek wskazuje też, że "jedną z naczelnych zasad odpowiedzialności karnej jest gwarancja, zgodnie z którą czyn zabroniony prawem karnym powinien być określony ustawą (zasada nullum crimen sine lege)". I tłumaczy, że "zasada ta oznacza, że penalizacja danego zachowania powinna być dokonana w procedurze niebudzącej jakichkolwiek wątpliwości co do jej legalności". "W analizowanej sprawie zakres karalności czynów związanych z przerwaniem ciąży jest aktualnie ukształtowany nie ustawą, lecz wyrokiem TK, który został wydany w składzie zakwestionowanym przez orzeczenie ETPC" - podkreśla Rzecznik.

RPO wskazuje na "konieczność podjęcia interwencji legislacyjnej"

Zdaniem Marcina Wiącka "stan prawny dotyczący zasad wykonywania legalnych zabiegów aborcji może w praktyce rodzić wątpliwości i prowadzić do pojawiania się w przestrzeni publicznej różnych, często sprzecznych interpretacji dotyczących przesłanek legalnego przerywania ciąży". Ocenia, że "sytuacja ta jest niekorzystna przede wszystkim z perspektywy pacjentek, które wciąż pozostają w niepewności co do warunków, w których mogą skorzystać z zabiegu w Polsce".

"Także z perspektywy lekarzy jest to stan wysoce niepożądany. Lekarze dokonujący aborcji na podstawie przesłanki embriopatologicznej (wady lub nieuleczalnej choroby płodu - red.) - niezależnie od wskazanego stanowiska dotyczącego skutków wyroków ETPC dla praktyki orzeczniczej sądów powszechnych - pozostają w stanie niepewności co do zakresu odpowiedzialności karnej. W sytuacji zaś bezpodstawnego odmówienia wykonania zabiegu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej. Konsekwencje finansowe mogą też spotkać podmioty lecznicze" - pisze dalej RPO. I dodaje, że "wskazuje to na bezwzględną konieczność podjęcia interwencji legislacyjnej, tak aby zarówno pacjentki, jak i lekarze nie mieli żadnych wątpliwości, w jakich sytuacjach aborcja jest w Polsce legalna".