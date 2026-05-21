Co z wojskami USA w Polsce? "Musimy poczekać od dwóch do czterech tygodni" Adrian Wróbel |

Kosiniak-Kamysz o planie rozmieszczenia wojsk USA: na to musimy poczekać około dwa do czterech tygodni

Wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz jest w Tallinie, gdzie podczas wspólnego wystąpienia z szefem estońskiego resortu obrony Hanno Pevkurem odniósł się do kwestii obecności amerykańskich wojsk w Polsce i w Estonii.

Stwierdził, że staranie się o obecność żołnierzy USA w Europie, to "nasza wspólna sprawa". Przypomniał, że Polska i Estonia to kraje, "które wypełniają wszystkie wnioski składane przez Stany Zjednoczone, które wydają 5 procent [PKB - red.] na zbrojenia, kupują i inwestują w dobry sprzęt amerykański, które są i uczestniczą w operacjach".

Władysław Kosiniak-Kamysz i Hanno Pevkur Źródło zdjęcia: TVN24

- Ani Polska, ani Estonia nie ma się czego wstydzić w tych działaniach. My wiemy, co robimy, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i bierzemy odpowiedzialność na siebie. Mamy też prawo oczekiwać solidarności. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił też, kiedy można spodziewać się więcej informacji na ten temat. - Jest teraz etap planowania - bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani odpowiedzią na pytanie, kiedy to wstrzymanie transferów wojsk amerykańskich się zakończy, kiedy będzie docelowy plan rozmieszczenia. Na to musimy poczekać około dwóch do czterech tygodni, tak jak informują nas planiści z dowództwa sił amerykańskich w Europie - wyjaśnił.

Dodał, że "wierzy, że decyzja prezydenta Trumpa, mówiąca o wycofaniu pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec, nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii". - Takie oświadczenia zostały wygłoszone zarówno przez prezydenta, wiceprezydenta Vance'a, jak i Pentagon po mojej rozmowie z Pete'em Hegsethem - powiedział

Żołnierze USA w Europie

Resort obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tak zwanych Brygadowych Zespołów Bojowych sił stacjonujących w Europie z czterech do trzech, czyli do stanu z 2021 roku - poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to między innymi opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.

We wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Wicepremier oświadczył później, że "żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła". Hegseth miał też potwierdzić, że "Polska może liczyć na Stany Zjednoczone".

