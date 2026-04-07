Też kiedyś czekał na telefon prezydenta. "Przeżywam swoiste deja vu"

Spór wokół ślubowania czwórki sędziów TK. Andrzej Jakubecki: przeżywam swoiste deja vu

Zgodnie z konstytucją w Trybunale Konstytucyjnym zasiada 15 sędziów wybieranych przez Sejm na indywidualne, 9-letnie kadencje. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK na sześć wakatów. 1 kwietnia ślubowanie wobec prezydenta złożyło dwoje z nich - gdyż tylko ich Karol Nawrocki na razie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego.

Gościem wtorkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był profesor Andrzej Jakubecki, sędzia wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2015 roku, który nie został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Pytany o to, czy ma przeczucie, że historia może się powtórzyć, Jakubecki potwierdził. - Przeżywam swoiste deja vu. Nasza sytuacja w 2015 roku bardzo przypomina tę z bieżącego roku - przyznał.

Czy historia w TK zatoczy koło? "Być może"

Jak wspominał profesor, "cały następny rok kwestia złożenia ślubowania i wejścia do Trybunału była w grze, natomiast nigdy się to nie zrealizowało". - Mówiąc, że była w grze, mam na myśli stanowisko ówczesnego prezesa, pana profesora [Andrzeja - red.] Rzeplińskiego, który mówił, że jest człowiekiem upartym i on doprowadzi do tego, abyśmy się w Trybunale znaleźli - sprecyzował.

Jakubecki był też pytany, jaką lekcją, bazując na jego własnym doświadczeniu, mógłby podzielić się z czwórką sędziów wybranych przez Sejm, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta. - Jeśli chodzi o to, czego uczy nas historia to, że trzeba liczyć się z tym, że być może pozostała czwórka dzisiaj do prezydenta na złożenie ślubowania nigdy nie zostanie zaproszona, tak jak nigdy nie zostaliśmy zaproszeni my - powiedział w TVN24.

Przypominał przy tym, że jeszcze w 2015 roku wierzył, że "to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby prezydent nie przyjął ślubowania".

"Trzeba było złożyć te ślubowania w takiej formule"

Jakubecki był następnie pytany, czy wówczas z pozostałymi sędziami wybranymi do TK rozważali inne formy zaprzysiężenia. Potwierdził i tłumaczył: - Wtedy mówiło się głównie o złożeniu ślubowania przed notariuszem i przesłaniu podpisanej roty (...) prezydentowi. Natomiast ciągle wydawało się, że może jeszcze z tym można poczekać.

- Dzisiaj z tej perspektywy, w której wiem, co było, powiedziałbym tak: trzeba było złożyć te ślubowania w takiej formule. Oczywiście za bardzo do przodu by to nas nie posunęło, ale byłby to jakiś gest - ocenił profesor.

Powiedział również, że rozmawiając obecnie z kolegami, którzy są w podobnej sytuacji, jest jak najbardziej za tym, żeby ci złożyli ślubowanie, chociaż - jak zaznacza - dalej nie będzie łatwo.

Tak mogłoby wyglądać ślubowanie sędziów TK

Jakubecki pytany, co w takim razie mogłoby wypełniać normę prawną złożenia ślubowania wobec prezydenta, tłumaczył, że w sytuacji, w której brak zaproszenia od głowy państwa oraz możliwości przeprowadzenia uroczystości w sposób godny, "mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności".

W związku z tym - jak mówił profesor - widziałby złożenie ślubowania w obecności połączonych izb parlamentu oraz notariusza, który "poświadczy ewentualne podpisy, a następnie przesłanie tej uchwały, protokołu przyjęcia ślubowania do prezydenta". - Oczywiście na złożenie ślubowania prezydent powinien być zaproszony - dodał Jakubecki.

Zaznaczył, że nie chodzi mu o Zgromadzenie Narodowe, bo według niego nie ma wyraźnej podstawy, żeby je zwołać.

Błędy przy wyborze sędziów? "Zwykła demagogia"

Jakubecki skomentował też zarzuty o błędy proceduralne przy wyborze nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wymienia prezydencka kancelaria.

- Zasadą, na której oparty jest system konstytucyjny w naszym państwie, jest zasada trójpodziału władzy. Prezydent nie jest władzą sądowniczą (...). Udział prawników kancelarii prezydenta w ocenie, czy doszło do prawidłowego powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest wykluczony - oznajmił.

Stwierdził też, że jest to "zwykła demagogia" oraz dodał, że nie dostrzega żadnych uchybień proceduralnych. - Nawet gdyby były uchybienia proceduralne, to trzeba powiedzieć, że głosowanie było zgodnie z regułami rządzącymi podejmowaniem uchwał przez parlament i z tego punktu widzenia nie można zakwestionować prawidłowości tego wyboru - powiedział Jakubecki.

