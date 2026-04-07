Polska

Też kiedyś czekał na telefon prezydenta. "Przeżywam swoiste deja vu"

Andrzej Jakubecki
Spór wokół ślubowania czwórki sędziów TK. Andrzej Jakubecki: przeżywam swoiste deja vu
Być może pozostała czwórka sędziów do prezydenta na złożenie ślubowania nigdy nie zostanie zaproszona - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Andrzej Jakubecki. Komentując sytuację czwórki sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, przyznał, że "przeżywa swoiste deja vu".

Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 07.30 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Zgodnie z konstytucją w Trybunale Konstytucyjnym zasiada 15 sędziów wybieranych przez Sejm na indywidualne, 9-letnie kadencje. 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK na sześć wakatów. 1 kwietnia ślubowanie wobec prezydenta złożyło dwoje z nich - gdyż tylko ich Karol Nawrocki na razie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego.

Gościem wtorkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był profesor Andrzej Jakubecki, sędzia wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2015 roku, który nie został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Pytany o to, czy ma przeczucie, że historia może się powtórzyć, Jakubecki potwierdził. - Przeżywam swoiste deja vu. Nasza sytuacja w 2015 roku bardzo przypomina tę z bieżącego roku - przyznał.

Bój o Trybunał. Tak PiS zjada własny ogon
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bój o Trybunał. Tak PiS zjada własny ogon

Jan Kunert

Czy historia w TK zatoczy koło? "Być może"

Jak wspominał profesor, "cały następny rok kwestia złożenia ślubowania i wejścia do Trybunału była w grze, natomiast nigdy się to nie zrealizowało". - Mówiąc, że była w grze, mam na myśli stanowisko ówczesnego prezesa, pana profesora [Andrzeja - red.] Rzeplińskiego, który mówił, że jest człowiekiem upartym i on doprowadzi do tego, abyśmy się w Trybunale znaleźli - sprecyzował.

Jakubecki był też pytany, jaką lekcją, bazując na jego własnym doświadczeniu, mógłby podzielić się z czwórką sędziów wybranych przez Sejm, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta. - Jeśli chodzi o to, czego uczy nas historia to, że trzeba liczyć się z tym, że być może pozostała czwórka dzisiaj do prezydenta na złożenie ślubowania nigdy nie zostanie zaproszona, tak jak nigdy nie zostaliśmy zaproszeni my - powiedział w TVN24.

Przypominał przy tym, że jeszcze w 2015 roku wierzył, że "to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby prezydent nie przyjął ślubowania".

"Trzeba było złożyć te ślubowania w takiej formule"

Jakubecki był następnie pytany, czy wówczas z pozostałymi sędziami wybranymi do TK rozważali inne formy zaprzysiężenia. Potwierdził i tłumaczył: - Wtedy mówiło się głównie o złożeniu ślubowania przed notariuszem i przesłaniu podpisanej roty (...) prezydentowi. Natomiast ciągle wydawało się, że może jeszcze z tym można poczekać.

- Dzisiaj z tej perspektywy, w której wiem, co było, powiedziałbym tak: trzeba było złożyć te ślubowania w takiej formule. Oczywiście za bardzo do przodu by to nas nie posunęło, ale byłby to jakiś gest - ocenił profesor.

Powiedział również, że rozmawiając obecnie z kolegami, którzy są w podobnej sytuacji, jest jak najbardziej za tym, żeby ci złożyli ślubowanie, chociaż - jak zaznacza - dalej nie będzie łatwo.

Prezes TK zaprasza dwoje sędziów. Cel?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezes TK zaprasza dwoje sędziów. Cel?

Tak mogłoby wyglądać ślubowanie sędziów TK

Jakubecki pytany, co w takim razie mogłoby wypełniać normę prawną złożenia ślubowania wobec prezydenta, tłumaczył, że w sytuacji, w której brak zaproszenia od głowy państwa oraz możliwości przeprowadzenia uroczystości w sposób godny, "mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności".

W związku z tym - jak mówił profesor - widziałby złożenie ślubowania w obecności połączonych izb parlamentu oraz notariusza, który "poświadczy ewentualne podpisy, a następnie przesłanie tej uchwały, protokołu przyjęcia ślubowania do prezydenta". - Oczywiście na złożenie ślubowania prezydent powinien być zaproszony - dodał Jakubecki.

Zaznaczył, że nie chodzi mu o Zgromadzenie Narodowe, bo według niego nie ma wyraźnej podstawy, żeby je zwołać.

Błędy przy wyborze sędziów? "Zwykła demagogia"

Jakubecki skomentował też zarzuty o błędy proceduralne przy wyborze nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wymienia prezydencka kancelaria.

- Zasadą, na której oparty jest system konstytucyjny w naszym państwie, jest zasada trójpodziału władzy. Prezydent nie jest władzą sądowniczą (...). Udział prawników kancelarii prezydenta w ocenie, czy doszło do prawidłowego powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest wykluczony - oznajmił.

"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Stwierdził też, że jest to "zwykła demagogia" oraz dodał, że nie dostrzega żadnych uchybień proceduralnych. - Nawet gdyby były uchybienia proceduralne, to trzeba powiedzieć, że głosowanie było zgodnie z regułami rządzącymi podejmowaniem uchwał przez parlament i z tego punktu widzenia nie można zakwestionować prawidłowości tego wyboru - powiedział Jakubecki.

OGLĄDAJ: Prezydencka gra Trybunałem. "Przeżywam swoiste deja vu"
Prezydencka gra Trybunałem. "Przeżywam swoiste deja vu"

Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas wyprzedzania rowerzystów. Nie żyje "filar szpitala, oddany lekarz"
Rzeszów
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Ograniczony dostęp do programu pomocowego przy zakupie mieszkania
BIZNES
Al-Dżubajl strefa przemysłowa
Iran uderza w kompleks petrochemiczny. "Eksplozje były bardzo głośne"
Świat
imageTitle
Selekcjoner trafił do szpitala, Polkom nie pomoże
EUROSPORT
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
METEO
Domy zostały rozebrane
Gorąco wokół rozbiórki XIX-wiecznych domów. Społecznicy napisali skargę na prokuraturę
Białystok
Silny wiatr i przerwy w dostawie prądu
Awarie sieci energetycznej usunięte. "Wszystko wraca do normy"
Szczecin
Raper Offset
Znany raper postrzelony na parkingu przed hotelem
Kultura i styl
HFSG_JYbwAAmE4z
Dron trafił w autobus w Nikopolu. Trzy osoby nie żyją
Świat
Kuc został uśpiony
Nastolatek prowadził zaprzęg, "nie dostosował prędkości". Koń nie żyje
Kraków
imageTitle
Wspaniała seria Jokicia i Denver. Sochan wrócił na ławkę
EUROSPORT
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
METEO
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
BIZNES
46 min
pc
Działała ponad 120 lat, przeszła do historii. "Boję się, że nikt nie będzie pamiętał"
Kultura polityczna
imageTitle
Idol i mistrzyni na jednym korcie. "Żadnych wymówek"
EUROSPORT
Oskarżony jest lekarz i 23 inne osoby
Fikcyjne leczenie raka trwało 21 lat. Dawało wiele korzyści
Katowice
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Sędzia krzyczała podczas rozprawy, ministerstwo interweniuje
Opole
27 min
0704_cnb_kolumbia
PremieraMisjonarze z Kolumbii
Czarno na białym
25 min
Kontenery w porcie
PremieraUknuli intratny biznes, potrzebny był im tylko kościół. "Prawo jest takie, że tak można"
Czarno na białym
imageTitle
Milik blisko gola sezonu. "Nie stracił swojego IQ"
EUROSPORT
Ben Roberts-Smith (2022)
Bohater narodowy aresztowany. Zarzuty o zbrodnie
Świat
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu
WARSZAWA
imageTitle
Właściciel ostrzega po porażce z Legią. "Nie zostanie zignorowana"
EUROSPORT
Marcin Patrzałek
"Chcę grać dla wszystkich". Wirtuoz gitary wystąpi w Polsce
Ewelina Witenberg
30 min
0604_zmiana warty 3
"To wstyd, że Węgry tak wyglądają"
TVN24+ Originals
Brindisi lotnisko wlochy shutterstock_2479543075
Lotnisko nie ma paliwa. "Ograniczone ilości" tylko dla niektórych
Świat
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
BIZNES
Samolot F-15E Strike Eagle Sił Powietrznych USA
Nowe informacje o akcji USA w Iranie
Świat
imageTitle
Transferowy hit. "Na zawsze Chi Barbie"
EUROSPORT
Silny wiatr, wichura
W tych regionach będzie silnie wiać. IMGW ostrzega
METEO

