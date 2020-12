Minister edukacji o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu" powrotu dzieci do szkół

- Po pierwsze dlatego, że sytuacja pandemii, jeśli by się utrzymywała na poziomie, który widzimy dzisiaj (...), na poziomie około 10 tysięcy, czy poniżej 10 tysięcy zakażeń dziennie, to pewnie byłyby to okoliczności, w których możemy zadecydować o powrocie do szkół klas I-III - powiedział.

"Jest możliwość rozmieszczenia tak zajęć w szkole, żeby nie było kontaktu pomiędzy grupami"

"Przygotowujemy również wariant badania przesiewowego nauczycieli"

Minister zaznaczył, że "nie należy się spodziewać, żeby one (szczepienia - red.) były wykonalne przed powrotem do szkół 18 stycznia dla wszystkich nauczycieli, którzy wracają do szkół". - Dlatego przygotowujemy również wariant badania przesiewowego nauczycieli, rozmawiamy o tym ze związkowcami, nauczycielami, po to żeby jeszcze przed powrotem ta grupa nauczycieli, która by wracała do szkoły, była poddana badaniom na obecność koronawirusa, tak żeby również nauczyciele sami byli pewni co do swojego zdrowia i co do tego, że w tym środowisku nauczycielskim nie będą się wzajemnie zarażać - powiedział.