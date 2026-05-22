Polska Co z polskimi aktywistami z flotylli? Jeden z nich w szpitalu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w czwartek, że Izrael deportuje wszystkich zatrzymanych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że polscy obywatele z flotylli jeszcze tego samego dnia opuszczą Izrael i trafią do Stambułu w Turcji.

W piątek w Radiu TOK FM rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał, że cała polska delegacja jest już bezpieczna, a ich stan jest dobry. - Jeśli chodzi o Agatę Wisłocką i Łukasza Kozaka, wiemy, że są w stanie dobrym, a jeśli chodzi o Kareema Awada to wiemy, że trafił on do szpitala w Stambule, (...) ale jego stan jest stabilny - powiedział.

Rzecznik aktywistów o reakcji MSZ

Piotrowski był też pytany o ocenę reakcji polskiego resortu dyplomacji, związanej z zachowaniem ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben Gwira. Minister opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów flotylli.

Rzecznik organizacji odparł, że "polemizowałby z tą szybką reakcją", ponieważ - jak zaznaczył - od porwania pierwszej osoby z obywatelstwem polskim do wydania pierwszego stanowiska MSZ minęły prawie dwie doby, a w nim "była mowa jedynie o przyglądaniu się z zaniepokojeniem". - Dopiero gdy wyszedł filmik Ben Gwira, nastąpiła ostrzejsza reakcja państw - dodał Piotrowski.

Rzecznik polskiego MSZ powiadomił w czwartek, że szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Ben Gwira. Jeszcze tego samego dnia szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o wyznaczeniu dla izraelskiego ministra 5-letniego zakazu wjazdu na terytorium RP.

Czym jest Globalna Flotylla Sumud?

Flotylla Global Sumud, organizowana przez koalicję ruchów propalestyńskich, po raz pierwszy wyruszyła z portów śródziemnomorskich we wrześniu 2025 roku W ostatnich dniach do Strefy Gazy zorganizowano kolejny konwój. Marynarka Izraela przechwyciła część statków wchodzących w jego skład.

USA i Izrael twierdzą, że flotylla jest organizowana przez Generalny Sekretariat Ludowej Konferencji Palestyńczyków za Granicą (PCPA), którą administracja prezydenta USA Donalda Trumpa objęła sankcjami w styczniu 2026 r. jako podmiot działający w imieniu Hamasu. Organizatorzy flotylli określają swoją misję jako humanitarną i pokojową.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny wywołany trwającą ponad dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Większość tego palestyńskiego terytorium jest zrujnowana, a organizacje międzynarodowe informują o wciąż niewystarczającym napływie pomocy. Izrael od wielu lat utrzymuje blokadę morską Strefy Gazy, której legalność jest przedmiotem sporu. Aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud uznają ją za nielegalną i deklarują, że chcą ją symbolicznie przełamać

