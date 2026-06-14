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KAWA NA ŁAWĘ

Co z orderem Zełenskiego? "W niedługim czasie należy spodziewać się decyzji"

Karol Nawrocki
Jakub Banaszek o decyzji prezydenta w sprawie orderu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
Opinia kapituły została już panu prezydentowi wyrażona. Pan prezydent też ma swoje zdanie w tym temacie i należy się spodziewać w niedługim czasie decyzji - mówił w "Kawie na Ławę" w TVN24 doradca prezydenta Jakub Banaszek. Goście dyskutowali o kwestii ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz dyskusji, która wybuchła wokół polsko-ukraińskich stosunków.

Po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych swojego kraju, zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła przedstawiła już Karolowi Nawrockiemu swoją opinię w sprawie potencjalnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Sprawę komentowali politycy w niedzielę w programie "Kawa na Ławę".

Banaszek o orderze Zełenskiego: w niedługim czasie należy spodziewać się decyzji

Jakub Banaszek z kancelarii prezydenta był pytany, czy Karol Nawrocki podjął już jakąś decyzję w tej sprawie.

- Opinia kapituły została już panu prezydentowi wyrażona. Pan prezydent też ma swoje zdanie w tym temacie i należy się spodziewać w niedługim czasie decyzji - odparł. Zaznaczył, że strona ukraińska ma szansę, by wycofać się z decyzji o nadaniu nazwy jednostce.

Leo o wypowiedzi Szeptyckiego: mogła być szkodliwa

Aleksandra Leo (klub Centrum) odniosła się natomiast do wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który tłumaczył stosunek Ukraińców do UPA. Jej zdaniem wypowiedź urzędnika, w której ocenił, że w ukraińskim wyobrażeniu członkowie UPA są jak w polskim żołnierze wyklęci, była "nietrafiona" i "mogła być szkodliwa".

Oceniła jednak, że problem w tym zakresie leży gdzie indziej, w kontekście ostatnich wypowiedzi, jakie padały w Sejmie. Poseł PiS Przemysław Czarnek, odnosząc się do słów Szeptyckiego, domagał się wyjaśnień - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków", a poseł Janusz Kowalski zapowiadał kontrolę w sprawie "ukrainizacji" polskiej administracji publicznej.

Aleksandra Leo o wypowiedzi Szeptyckiego: mogła być szkodliwa
Źródło: TVN24

- Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy patrzeć na człowieka nie przez pryzmat jego wypowiedzi, nie przez pryzmat jego działań, ale przez pryzmat jego korzeni, nazwiska i pochodzenia - mówiła Leo.

Zwróciła uwagę, że po wypowiedzi Szeptyckiego w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pytania dotyczące jego pochodzenia oraz tego, czy jest lojalny wobec Polski. - Tak się działo właśnie z Żydami w latach 30. XX wieku, kiedy dzieliliśmy ludzi na tych naszych i na tych innych, i kiedy patrzyliśmy na Żydów nie jak na obywateli, nie na to, czy są prawnikami, urzędnikami, przedsiębiorcami, tylko jakie mają pochodzenie i czy na pewno można im ufać - oznajmiła.

- Takie podsycanie strachu wśród społeczeństwa, wskazywanie jakiejś grupy jako potencjalnie niebezpiecznej, nielojalnej, zawsze źle się kończy i to jest wchodzenie zawsze na złą ścieżkę - dodała.

Horała o "lojalności wobec Polski"

Marcina Horała z PiS był pytany, czy wypominanie korzeni rodzinnych, narodowościowych jest czymś, co powinno się dziać w przestrzeni publicznej.

- Nie powinno się dziać, jeżeli powodem do czyjejś krytyki, wobec urzędnika, który jest lojalny wobec Polski, który w sprawach wątpliwych wypowiada się po stronie polskiej, to niech ma korzenie ukraińskie, żydowskie, niemieckie, jakiekolwiek - odparł.

- Problem pojawia się wtedy, kiedy urzędnik państwowy, bez względu na pochodzenie, wypowiada się w sposób budzący wątpliwości, niuansuje, mówi, "ja nie jestem jednoznacznie po polskiej stronie, prawda leży co najmniej po środku", a jednocześnie sam podkreśla swoje korzenie ukraińskie, no to wtedy pytania się budzą - kontynuował.

Powiedział też "każdy to jest polskim obywatelem, a zwłaszcza polskim urzędnikiem musi bezwzględnie być lojalny wyłącznie wobec Polski". 

Horała o "lojalności wobec Polski"
Źródło: TVN24

"Musimy potępiać wszystkie działania, które mają charakter rasistowski"

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się do sejmowych wypowiedzi Czarnka i Kowalskiego, oceniła, że "smród dzielenia ludzi w polskiej polityce jest od dawna", a nastroje antyukraińskie w Polsce narastają między innymi przez działania polityków PiS. - Jeżeli nie będzie głośnego sprzeciwu, jakby głośnych reakcji na ten temat, to będzie coraz gorzej - zaznaczyła. 

- Musimy jasno potępić wszystkie działania, które mają charakter rasistowski lub ksenofobiczny - mówiła natomiast posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Rzeź wołyńska była efektem takich słów i takich działań, i takich decyzji - dodała.

Scheuring-Wielgus o antyukraińskich nastrojach w Polsce

Płaczek o Ukraińcach. "Nie nazwałbym, oczywiście, tego tropieniem"

Poseł konfederacji Grzegorz Płaczek był pytany, czy podoba mu się "tropienie Ukraińców w ministerstwach".

- Nie nazwałbym, oczywiście, tego tropieniem. Kiedy otwiera się drzwi własnego domu i przyjmuje się do nich osoby, które potrzebują pomocy, bo uciekają przed wojną, to oczekuje się, że te osoby rozumieją na koniec, że są jednak gośćmi w danym państwie - odpowiedział.

Grzegorz Płaczek o Ukraińcach w Polsce
Źródło: TVN24

Gdy prowadzący Konrad Piasecki dociekał, czy jego zdaniem Ukraińcy nie zachowują się jak goście, szukając pracy w polskich instytucjach, polityk odparł: - Czym innym jest praca codzienna nasza, czym innym jednak jest próba zdefiniowania, ile obywateli innego państwa może potencjalnie zasiadać w ministerstwach czy w urzędach. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
UkrainaRosjaWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiMarcin HorałaAleksandra LeoKatarzyna LubnauerKancelaria Prezydenta RPPrezydent RP
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