Polska Kosiniak-Kamysz: prezydent i kapituła podjęli rozważną decyzję

Kosiniak-Kamysz: rozważne jest to, że dajemy czas, aby Ukraina mogła zrewidować swoje stanowisko

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Po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów imię "Bohaterów UPA", w Polsce podniosły się głosy krytyki ze względu na pamięć o rzezi wołyńskiej. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Następnie zebrała się kapituła orderu, która przedstawiła rekomendację prezydentowi. Szczegóły nie są znane.

Kosiniak-Kamysz o Ukrainie: dajemy czas

Konrad Piasecki w "Rozmowie Piaseckiego" pytał Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy prezydent powinien podjąć, a premier podpisać potencjalną decyzję o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: TVN24

Szef MON ocenił, że "jest to moment, w którym prezydent i kapituła podjęli rozważną decyzję". - Rozważne jest to, że dajemy czas, aby Ukraina mogła zrewidować swoje stanowisko - ocenił.

- Ja jestem po rozmowach, jestem w tym temat zaangażowany od pierwszych chwil, od pierwszych godzin - zapewnił wicepremier. - Miałem tutaj serię rozmów i ze stroną rządową, i z pałacem prezydenckim. Mam nadzieję, że te rozmowy też zostały przekazane prezydentowi Zełenskiemu, bo wiem, że to dopiero możliwe było w poniedziałek po powrocie z Londynu [Zełenski był tam w delegacji - red.] - wyjaśnił.

- Oczekujemy zmiany stanowiska Ukrainy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "nie może być tak, że się nadaje imię bohaterów UPA, wiedząc, że to powoduje ból, smutek, rozgoryczenie w polskich sercach, które zostały otwarte dla narodu ukraińskiego, jak żadne inne na świecie po wybuchu wojny".

Kosiniak-Kamysz: nie chcemy złej przyszłości z Ukrainą

Czy podczas spotkania z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanowem przedstawione zostały polskie oczekiwania oraz scenariusze jak na przykład zmiana nazwy jednostki z "Bohaterów UPA" na "Bohaterów UPA walczących ze Związkiem Sowieckim"? Kosiniak-Kamysz odparł, że "pokazywał, jakich Ukraina ma bohaterów". - [Ci - red.], którzy codziennie bronią ukraińskiego nieba, którzy bronią Zaporoża, Donbasu. Na nich warto budować. Oczywiście to jest sprawa Ukrainy, ale nie można, chcąc budować relacje przyjacielskie, podejmować decyzji, która jest wroga wobec naszej emocji - ocenił.

Na uwagę Konrada Piaseckiego, że Wołodymyrowi Zełenskiemu byłoby trudno się wycofać ze swojej decyzji, Władysław Kosiniak-Kamysz odparł, że jego zdaniem "są możliwości". - Mogą się dwie jednostki ze sobą połączyć, już powstaje zupełnie inna - podał przykład.

Dodał, że Budanow "wysłuchał" polskiego stanowiska oraz że jako przedstawiciel prezydenta Ukrainy "nie mógł podejmować decyzji". - Ja w bardzo jasny i klarowny sposób tłumaczyłem, jak to jest ważka sprawa dla polskiej opinii publicznej, dla naszych emocji. My nie chcemy złej przyszłości z Ukrainą - zapewnił wicepremier.

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