Polska

Zdecydowały życiorysy? Sędzia TK: nie wiem, jak prezydent je analizował

Piasecki Magdalena Bentkowska
Sędzia Magdalena Bentkowska o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym
Wraz z Dariuszem Szostkiem mogliśmy objąć stanowiska pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast czwórka sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, może przebywać albo w bibliotece, albo na korytarzu - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 sędzia TK Magdalena Bentkowska. Dodała, że w rozmowie z prezydentem dowiedziała się, że Karol Nawrocki "zaakceptował" biogramy dwójki sędziów jako osób, "które się nie wdawały publicznie w spory polityczne".

Sześcioro wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło 9 kwietnia w Sejmie ślubowanie. Na uroczystość, mimo zaproszenia, nie przybył prezydent. Karol Nawrocki wcześniej odebrał w Pałacu Prezydenckim ślubowanie jedynie od dwojga nowych sędziów - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Tylko ich uznał prezes TK Bogdan Święczkowski.

Bentkowska została zapytana w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", jak obecnie wygląda sytuacja sześciorga nowych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym.

Powiedziała, że wraz z Dariuszem Szostkiem mogli objąć stanowiska pracy. - Otrzymaliśmy sprawy do pracy orzeczniczej. Natomiast czworo sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego - nie zostali dopuszczeni do pracy orzeczniczej. Nie zostały im udostępnione gabinety - przekazała.

Jak mówiła "mogą przebywać na parterze Trybunału Konstytucyjnego". - O ile na początku mogli zajmować małą salę rozpraw i salę posiedzeń, tak teraz mogą przebywać albo w bibliotece, albo na korytarzu, gdzie znajdują się fotele i tam mogą sobie usiąść i czekać - dodała.

- Nic nie możemy zrobić. Czekamy na bieg wydarzeń - powiedziała Bentkowska. Podkreśliła, że ci sędziowie "są prawidłowo wybranymi przez Sejm, złożyli ślubowanie wobec prezydenta". - Zrobili to w Sejmie w sposób godny i spełnili wszelkie warunki, aby objąć stanowisko pracy. Bo w wyniku ślubowania nawiązał się stosunek służbowy. Złożyli oświadczenia majątkowe, czyli spełnili wszystkie wymogi, które powinien spełnić sędzia Trybunału Konstytucyjnego przed objęciem już stanowiska pracy - mówiła sędzia TK.

Sędzia TK Magdalena Bentkowska
Bentkowska: prezydent powiedział, że zaakceptował nasze biogramy

Bentkowska mówiła też o swoim zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim i rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. - Zapytałam się pana prezydenta, co z czwórką [sędziów wybranych do TK – red.]. Powiedział, że trwają analizy. Ja powiedziałam, że analizy nie powinny trwać, ponieważ Sejm wybrał już tych sędziów i przeanalizował ich biogramy, postawy, doświadczenie, wiedzę i zaakceptował, żeby mogli kandydować na to stanowisko. Przeszli przesłuchania przed sejmową komisją sprawiedliwości i praw człowieka - opowiadała.

Jak mówiła, zapytała też prezydenta, dlaczego zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie akurat ją i Szostka. - Prezydent powiedział, że zaakceptował biogram mój i sędziego Szostka jako biogramy osób, które się nie wdawały publicznie w spory polityczne - powiedziała sędzia.

- Nie wiem, pod jakim kątem pan prezydent lub jego otoczenie analizowało te biogramy, co miało świadczyć o dużym bądź małym zaangażowaniu politycznym - dodała.

Relacjonowała, że wcześniej zapytała prezydenta, dlaczego zdecydował się odebrać ślubowanie od dwóch osób. - Prezydent powiedział, że pojawiły się dwa wakaty w trakcie jego kadencji i w związku z tym on postanowił obsadzić te dwa wakaty - mówiła.

- Więc zapytałam, co z czterema wakatami, które są wcześniej, bo przecież jest ciągłość władzy prezydenckiej. Tamte cztery wakaty pojawiły się za prezydenta Dudy, ale prezydent Nawrocki jest zobowiązany zadbać o to, żeby te wakaty nie pozostały. Zapytałam, czy w takim razie te cztery wakaty pozostaną już nigdy niezapełnione (...) i trybunał, który zgodnie z konstytucją powinien liczyć 15 sędziów, będzie już na zawsze liczył 11 - kontynuowała. Dodała, że prezydent "nie odpowiedział, nie wynikało z tego, co będzie z tymi czterema wakatami". - Miałam nadzieję, że po świętach jednak one będą obsadzone, ale po konferencji ministra [Zbigniewa] Boguckiego nadzieję straciłam – podsumowała.

Trybunał Konstytucyjny
