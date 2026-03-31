Wojna w Iranie
Polska

Co z notatką po wizycie w Budapeszcie? Wiceszef MSZ odpowiada

Nawrocki i Orban
MSZ otrzymał notatkę z wizyty prezydenta w Budapaszcie
Źródło: TVN24
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przekazał w programie "News Michalskiego" w TVN24+, kiedy do resortu wpłynęła notatka ze spotkania prezydenta z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Ocenił też efekty wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie oraz w Stanach Zjednoczonych na konferencji konserwatystów CPAC.

Gościem wtorkowego programu "News Michalskiego" w TVN24+ był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO). Polityk był pytany, czy do resortu wpłynęła już notatka po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

- Tak, mamy taką notatkę, od piątku, końca dnia roboczego - przekazał wiceszef MSZ. Pytany, co z niej wynika, odpowiedział: - To jest dokument klauzulowany, więc nie mogę o nim mówić. Zdaniem Bosackiego efektem spotkania głowy państwa z szefem węgierskiego rządu na trzy tygodnia przed wyborami na Węgrzech jest "propagandowa fotka, której w kampanii wyborczej używa premier Orban".

Dopytywany o efekty dla Polski, gość programu powiedział: - Nie ma pozytywnych (…) żadnych.

Po co Nawrocki pojechał na Węgry? "Nie ma żadnych racjonalnych argumentów"

Wizyta prezydenta na CPAC. "Pojawił się w gronie ultranacjonalistów"

Prezydent Karol Nawrocki w weekend wziął udział w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.]. W sobotę wygłosił przemówienie przed uczestnikami forum. W ocenie Bosackiego tegoroczna konferencja była "dużo mniej wyrazista". Zwrócił uwagę, że zabrakło na niej prezydenta USA Donalda Trumpa czy szefa amerykańskiej dyplomacji Marca Rubio. - Tak naprawdę głównym, pod względem protokolarnym, gościem CPAC-u był właśnie prezydent Polski, co jest dosyć, powiedziałbym, oryginalne - komentował wiceszef MSZ.

- Uważam, że prezydent Rzeczypospolitej powinien się pojawiać na imprezach, na których pojawiają się jego odpowiednicy, protokolarni odpowiednicy - dodał. Według Bosackiego była to "polityczno-prywatna" wizyta, ale "nie miała charakteru państwowego". - Wizyty państwowe są na zaproszenie odpowiednika, osoby, która w podróż zagraniczną się wybiera - wskazał. 

>>> Zobacz też: Fabryka "światowego gabinetu cieni". Chcesz dołączyć? Jest "jedno kryterium"

Wiceminister był pytany, czy resort wspierał prezydenta w organizacji jego wizyty. - Oczywiście ambasada pomagała, bo takie jest zadanie profesjonalnej dyplomacji, którą staramy się odbudowywać po ośmiu latach rozwalania jej przez PiS - odpowiedział. 

Prezydent w trakcie wizyty w USA spotkał się też z Polonią i odwiedził fabrykę F-35. 

Bosacki zwrócił uwagę w TVN24+, że na konferencji CPAC "były coraz mocniejsze głosy nie tylko antyeuropejskie, ale też antynatowskie. - Kilka tonów i kilka stwierdzeń z przemówienia prezydenta Nawrockiego twardo, jasno krytykujących Rosję odbieram pozytywnie - przyznał wiceminister, ale powiedział też, czego jego zdaniem zabrakło w przemowie prezydenta. - Dlaczego nie wymienił nazwiska Władimira Putina jako ten, który jest głową imperialnej, agresywnej, szkodliwej dla nas i dla całego Zachodu Rosji, i nie wymienił, z kim walczy, czyli nie wymienił Ukrainy - powiedział Bosacki i podkreślił, że sam "ton krytyki wobec Rosji był pozytywny".

Prezydent na konferencji CPAC. "Nasza cywilizacja jest zagrożona"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent na konferencji CPAC. "Nasza cywilizacja jest zagrożona"

Oceniając w całości udział Nawrockiego w konferencji, Bosacki powiedział, że "pojawił się w gronie ultranacjonalistów amerykańskich, którzy uważają Europę nawet w tym wydaniu NATO-owskim raczej za przeciwnika niż za sojusznika". 

Gość Patryka Michalskiego mówił też m.in. o wtorkowej wizycie szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Kijowie, trwającej na Węgrzech kampanii wyborczej, relacjach rządu Orbana z Kremlem i wojnie na Bliskim Wschodzie. Więcej w TVN24+.

OGLĄDAJ: USA chcą polskich Patriotów w Iranie? Stanowcza reakcja ministra
USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)

USA chcą polskich Patriotów w Iranie? Stanowcza reakcja ministra

USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: PM'S COMMUNICATION DEPARTMENT

Ministerstwo Spraw ZagranicznychKarol NawrockiViktor OrbanWęgryFideszUSA
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pożar pływalni w Krośnie
Po pożarze pływalnia zamknięta do odwołania
Rzeszów
18-latkowie wyłudzili od emerytów ponad 70 tysięcy złotych
Oszukali seniorów metodą "na lekarza". Dwaj 18-latkowie zatrzymani
Lublin
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
BIZNES
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Oni nie zagrają ze Szwecją. Urban skreślił dwóch piłkarzy
EUROSPORT
Mężczyzna odpowie za zabójstwo
Kałuża krwi i ciało 34-latki na klatce schodowej
Łódź
Policja przejęła nielegalną broń. Zabezpieczono arsenał i amunicję
Pistolety, rewolwery, strzelby i zapas amunicji. Policja przejęła pokaźny arsenał
Białystok
imageTitle
Wypatrzyli szpiega. Alarm przed meczem
EUROSPORT
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
BIZNES
article8975069
Urzędnicy rysują nowe buspasy. Lista propozycji
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali mężczyzn podejrzanych o kradzież obrazów i włamanie na konto bankowe
Twierdził, że pracuje w galerii sztuki i zna się na obrazach. Ukradł dwa
WARSZAWA
imageTitle
"Kompletny szaleniec". Widzą w nim kata Polaków
EUROSPORT
Radosław Sikorski w Kijowie
Wizyta w "ponurą rocznicę masakry"
Świat
Kid Rock
Pokazał nagranie z wojskowym śmigłowcem nad swoim basenem. Jest dochodzenie
Kultura i styl
imageTitle
Trzecia sekunda i skoczyli sobie do gardeł
EUROSPORT
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Inflacja podskoczyła
BIZNES
Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata
Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
METEO
Trwa budowa sali balowej przy Białym Domu
Co Trump buduje pod salą balową? "Nie mogę ujawnić szczegółów"
Świat
44 min
USA rozmieszczą rakiety Patriot na Bliskim Wschodzie (na nagraniu ćwiczenia z użyciem systemu Patriot)
USA chcą polskich Patriotów w Iranie? Stanowcza reakcja ministra
News Michalskiego
Spłonęła piekarnia, zarzuty dla 45-latka
Spłonęła piekarnia, policja namierzyła podpalacza
Katowice
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
BIZNES
shutterstock_1430661239
Uwaga MSWiA jak Ordo Iuris. Co dalej z transkrypcją małżeństw?
Patryk Michalski
imageTitle
Drżą przed "kolejną apokalipsą"
EUROSPORT
Joanna Mucha Piasecki
Mucha o Tusku: ma silną pozycję
Zatrzymanie 50-latka podejrzanego o oszustwo
W reklamówce było 366 tysięcy złotych
WARSZAWA
Jechała za szybko, prowadziło mimo cofniętych uprawnień
Jechała za szybko, wcześniej straciła prawo jazdy za alkohol
WARSZAWA
imageTitle
Kariera mistrzyni zawisła na włosku. "Mogłam zostać sparaliżowana"
EUROSPORT
Mężczyzna włamał się do domu i zaatakował psa (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pies nagle zaatakował, chihuahua nie przeżyła. Finał sprawy w sądzie
WARSZAWA
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
BIZNES
Śnieg, zima
Tu może sypać aż do wieczora. IMGW ostrzega
METEO

