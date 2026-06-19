Polska Co z ENA dla Ziobry? Prokurator odpowiedział na pytanie sędziego Oprac. Adrian Wróbel |

Gozdawa-Litwińska: do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło zażalenie podpisane przez obrońcę Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Sędzia Tomasz Grochowicz zwrócił się do PK z prośbą o informację w zakresie "ustaleń dotyczących aktualnego miejsca pobytu ściganego Zbigniewa Ziobry", w tym w szczególności, czy nadal przebywa on na terytorium Unii Europejskiej.

"Prokurator wskazał, iż Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do zatrzymania podejrzanego w przypadku jego powrotu na teren Unii Europejskiej. Taki powrót jest natomiast prawdopodobny, gdyż do tej pory podejrzany mieszkał, pracował i leczył się w krajach Unii Europejskiej, a jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania jest Belgia" - podkreślił prokurator Nowak.

Sędzia Grochowicz zajmuje się wnioskiem o wydanie ENA wobec Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Europejski Nakaz Aresztowania dla Ziobry a przebywanie w UE

W piątek - podał rzecznik PK - prokurator też poinformował sąd, że z obecnych ustaleń wynika, iż Ziobro od 9 maja 2026 roku. przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W przestrzeni medialnej pojawiły się wątpliwości prawne w kontekście ewentualnego wydania ENA wobec Ziobry, który przebywa w USA. Chodzi kwestię, czy można taki nakaz wydać, gdy podejrzany nie przebywa na terenie UE.

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